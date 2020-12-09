مشعل يحصد 1453 صوتا مقابل 1115 لعبد الوهاب بلجنة 134 بدمياط

أظهرت نتائج فرز الأصوات بلجنة 134 بقرية ميت الخولى عبد الله فى دمياط حصول محمود مشعل على 1453 صوتا يليه حسن عبد الوهاب نقيب الفلاحين والذي حصد 1115 صوتا يليه الدكتور أبو المعاطي مصطفي و الذي حصد 214 صوتا ثم الدكتور محمد الجيوشي 164 صوتا.

وجاءت نتائج لجنة فرعية 151 بقرية سيف الدين لتؤكد حصول مشعل على 331 صوتا يليه حسن عبد الوهاب 148 صوتا ثم أبو المعاطي مصطفي والذي حصل على 139 صوتا.