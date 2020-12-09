ضياء الدين داوود يحصد 1086 صوتا مقابل 1048 لرخا بالركابية بدمياط

أظهرت مؤشرات نتائج فرز اللجان الفرعية بقرية الركابية فى دمياط، مسقط رأس المرشح الخاسر من الجولة الأولى مسعود عبد النعيم حصول ضياء الدين داوود على 1086 صوتا يليه أيمن رخا مرشح حزب مستقبل وطن والذي حصد 1048 صوتا ثم ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط و الذي حصد 865 صوتا ثم ضياء علي بصل 507 صوتا.

كما أظهرت مؤشرات نتائج الفرز فى 4 من اللجان الفرعية بدائرة كفرسعد " الثانية " حصول النائب أبو المعاطي مصطفي على 1647 صوت يليه الدكتور محمود نجيب مشعل والذى حصد 1087 يليه محمد الجيوشي و الذي حصد 747 صوت يليه حسن عبد الوهاب نقيب الفلاحين و الذي حصد 715 صوت و ذلك في لجان 44 و و45 و 46 و 47.