مؤشرات أولية.. مرشح مستقبل وطن يتقدم في دائرة كمال الشاذلي بالمنوفية

أظهرت المؤشرات الأولية غير الرسمية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية، تقدم الدكتور محمود البرعي، مرشح حزب مستقبل وطن، على العميد عادل الصعيدي، في دائرة الباجور الانتخابية، دائرة السياسي الراحل كمال الشاذلي.

وحصل الدكتور محمود البرعي، مرشح حزب مستقبل وطن، على 25271 صوتا انتخابيا، بينما حصل العميد عادل الصعيدي، على 21857 صوتا انتخابيا، بعد فرز 80% من أصوات الناخبين.

وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين في لجان انتخابات محافظة المنوفية الستة، بعد انتهاء التصويت في تمام الساعه التاسعة.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، المحافظ، بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، استمرار عملها لحين انتهاء اللجان العامة من عملها وإعلان النتيجة .

وشهد محيط لجان الانتخابات تواجدا أمنيا مكثفا لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المحافظة، استعدادا لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.