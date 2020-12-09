مؤشرات أولية.. تقدم "السادات وجعفر" في دائرة الشهداء بالمنوفية

أظهرت المؤشرات الأولية غير الرسمية، لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية، تقدم كريم طلعت السادات، مرشح حزب مستقبل وطن، وعلاء جعفر، المرشح المستقل، على المرشح إبراهيم خليف، مرشح حزب مستقبل وطن، وعبدالحفيظ نصير، المرشح المستقل، في دائرة "تلا والشهداء".

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، المحافظ، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، استمرار عملها لحين انتهاء اللجان العامة من عملها وإعلان النتيجة.