مؤشرات أولية.. تقدم سامح حبيب ومحمد فايد في دائرة كفر الزيات بالغربية

كشفت النتائج الأولية في دائرة كفر الزيات وبسيون، فوز النائب سامح حبيب، مرشح حزب مستقبل وطن؛ إذ حصل على 71 ألف صوت، بينما حصل الاعلامي محمد فايد علي المقعد الثاني بـ39 ألفا و601 صوت.

وحصل العقيد ابراهيم الدهراوي، مرشح حزب مستقبل وطن، على 39 ألفا و375 صوتا، و الدكتور عبدالقادر سرور، 37 ألفا 915 صوتا.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشحا فرديا على 14 مقعدا، داخل 661 مقرا انتخابيا، كما أن بها 1159 لجنة فرعية تحتوي على 3 ملايين و452 ألفا و331 صوتًا انتخابيًا.