مؤشرات أولية.. تقدم مرشحا حزب مستقبل وطن في دائرة أشمون بالمنوفية

أظهرت نتائج فرز لجان انتخابات مجلس النواب في دائرة بندر ومركز أشمون بمحافظة المنوفية، تقدم المرشحان صابر عبدالقوي، والدكتور عصام ياسين، مرشحا حزب مستقبل وطن .

وتشير المؤشرات الأولية غير الرسمية إلى حصول صابر عبدالقوي على 68116 صوتا انتخابيا، وحصل الدكتور عصام ياسين على 65505 أصوات، فيما حصل عبدالهادي فتحي على 53592 صوتا انتخابيا، ومحمود محيي الدين على 59728 صوتا انتخابيا.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، استمرار عملها لحين انتهاء اللجان العامة من عملها وإعلان النتيجة.

وشهد محيط لجان الانتخابات تواجدا أمنيا مكثفا لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المحافظة، استعدادا لاستقبال الناخبين، منذ الصباح الباكر، أمس الثلاثاء.