عضو "القومي للمرأة": القائمة الوطنية حققت التوازن لفئات المجتمع

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الانتخابات مرت بسلام، وهي رسالة للعالم كله أن مصر آمنة وسالمة، ودائما في حفظ الله، ورغم الظروف الصعبة إلا أن الدولة تجري الانتخابات، والأمور مستقرة، ولا يوجد تدخلات بشكل أو بآخر، والخروقات فردية، ولا يوجد فيها تدخل كبير، وهناك نزاهة سواء من القضاة، أو القوات المسلحة والشرطة الذين يؤمنون الانتخابات.

وأضافت رانيا يحيى، في لقاء مع برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أمس الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة يدعمون العملية السياسية ومشاركة المرأة فيها، والأم تعطي أبنائها أكبر درسا عمليا من خلال اصطحابهم إلى التصويت في الانتخابات، وهذا يعتبر تعلم غير مباشر وله تأثير كبير على الطفل الذي سيدلي بصوته عندما يكبر، مشيرة إلى أن هذا يرسخ فكرة الوطنية، ومفاهيم الانتماء والولاء عند الأطفال، وهذا موجود في جميع المحافظات.

وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن القائمة الوطنية المغلقة حققت التوازن لفئات المجتمع، ومنها المرأة، وضمنت وجودها في البرلمان، وحصانة لها، بالإضافة إلى تمثيل المصريين في الخارج، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأقباط، والشباب، منوهة إلى أن هناك نقلة غير مسبوقة في وجود الشباب بالبرلمان، ما أدى إلى مشاركة انتخابية كبيرة للشباب؛ نتيجة وجود زملاء وأقارب لهم داخل القائمة الوطنية.

ولفتت رانيا يحيى إلى أن هناك حالة من التوافق على القائمة المغلقة، خاصة وأن هناك صعوبة في تمثيل بعض الفئات، وموانع مثل العائق المالي، مؤكدة أن ثقافة المجتمع هي التي تحكم، وما زال البعض يفضل انتخاب الرجال، وليس لديهم فكر المساواة بينهم والنساء، وهذه بطعبية الحال ثقافة تراكمية، ولكن هناك حراك لا يستطيع أحد إنكاره من خلال الكوتة التي تحمي وجود المرأة في البرلمان.

وأكدت رانيا يحيى أننا نشهد حاليا حالة كبيرة من الشفافية بين الحكومة والمواطن، وهذه أمور كلها إيجابية جدا.