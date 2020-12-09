مؤشرات أولية.. تقدم "زكي وعبدالرازق" في دائرة الحامول بكفر الشيخ

أظهرت نتائج فرز الأصوات الأولية للدائرة الثالثة بكفر الشخ، ومقرها مركز الحامول، وتضم مراكز الحامول وبيلا وبلطيم، تقدم المرشح المستقل الصحفي محمد زكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، بنحو 72 ألفا و177صوتا، ومرشح حزب مستقبل وطن يونس عبدالرازق، بنحو 70 ألفا و856 صوتا، بينما جاء في المركز الثالث مرشح الحزب أيضا عصام عبدالغفار بـ70 ألفا و489 صوتا، وحصل عزت عبدالرحمن، على 60 ألفا و498 صوتا.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في آخر إعادة انتخابات مجلس النواب 2020، وتضم المحافظة 4 لجان عامة و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجدا مكثفا من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت الساعات الاخيرة، توافدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المسائية.

كما شهدت اللجان، زحاما أمام أبواب لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم وخاصة السيدات، والتزم عدد كبير بارتداء الكمامات، ووقف الناخبون في طوابير خارج اللجان.