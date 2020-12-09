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مؤشرات أولية.. تقدم "مشهور وأباظة" في دائرة منيا القمح ومشتول بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
03:51 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز لانتخابات النواب في الدائرة الثالثة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، تقدم المرشحين خالد مشهور، ومي غيث، ووجيه أباظة.

وجاءت نتائج الفرز على النحو التالي: "حصل خالد مشهور على 73663 صوتا، ووجيه أباظة على 49114 صوتا، ومي غيث، 56974 صوتا، وحسن ضوة، 38785 صوتا، وعبير تقبية، 34286 صوتا، ومحمد جاد، 40356 صوتا".

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