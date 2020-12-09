مؤشرات أولية.. تقدم "مشهور وأباظة" في دائرة منيا القمح ومشتول بالشرقية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز لانتخابات النواب في الدائرة الثالثة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، تقدم المرشحين خالد مشهور، ومي غيث، ووجيه أباظة.

وجاءت نتائج الفرز على النحو التالي: "حصل خالد مشهور على 73663 صوتا، ووجيه أباظة على 49114 صوتا، ومي غيث، 56974 صوتا، وحسن ضوة، 38785 صوتا، وعبير تقبية، 34286 صوتا، ومحمد جاد، 40356 صوتا".