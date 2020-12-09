خالد الحداد و"نور الدين" يحصدان أعلى الأصوات في منية النصر بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات دائرة منية النصر بمحافظة الدقهلية، التي تضم مراكز "منية النصر، وميت سلسيل، والكردي، والجمالية"، حصول المرشحين خالد الحداد "مستقل"، ومحمد خالد نور الدين "مستقبل وطن"، علي أعلي الأصوات في انتخابات الإعادة.

وقال رئيس اللجنة العامة، إن المرشح خالد مصطفي كامل عبدالسلام، وشهرته خالد الحداد، حصل على 54082 صوتا، والمرشح محمد نجيب خالد نور الدين، على 52067 صوتا.

فيما حصل منافسهم عماد حمدي الحديد، على 50879 صوتا، وأحمد سعد الله الهواري، على 49886 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة بمنية النصر 340 ألفا و22 ناخبا، و بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام تلك اللجان 105 آلاف و405 أصوات، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1948 صوتا، والصحية في جميع اللجان 103 آلاف 457 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح علي المقاعد الفردية تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة.

وتنافس 42 مرشحا على 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة، وعددهم 10، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة، والتي أجريت يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري، هي أحزاب "مستقبل وطن، الذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة".

وأشرف علي الانتخابات 1540 قاضيا، داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة، وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية.

وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية، والذين يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا مقيدين في قاعدة البيانات، بانتخابات مجلس النواب.