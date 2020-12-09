مؤشرات أولية.. فوز مرشحا حزب مستقبل وطن في دائرة "عز" بالمنوفية

أظهرت نتائج فرز لجان انتخابات مجلس النواب في دائرة "سرس الليان، ومنوف، والسادات"، دائرة أحمد عز بمحافظة المنوفية، فوز مرشحا حزب مستقبل وطن أحمد أبو زيد، والنائب أيمن عبدالهادي معاذ.

وحصل المرشح أحمد أبو زيد على 85457 صوتا انتخابيا، وأيمن عبدالهادي معاذ على 62272 صوتا انتخابيا، فيما حصل أمير الجزار على 45634 صوتا انتخابيا، بينما عادل طلبة على 35649 صوتا.

علي صعيد متصل، أظهرت نتائج فرز لجان انتخابات مجلس النواب في دائرة بندر ومركز أشمون بمحافظة المنوفية، فوز المرشحين صابر عبدالقوي، والدكتور عصام ياسين، مرشحا حزب مستقبل وطن.

وتشير المؤشرات الأولية غير الرسمية إلى حصول، صابر عبدالقوي على 68116 صوتا انتخابيا، والدكتور عصام ياسين، على 65505 أصوات انتخابية، فيما حصل عبدالهادي فتحي، على 53592 صوتا انتخابيا، ومحمود محيي الدين على 59728 صوتا انتخابيا.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، المحافظ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، استمرار عملها لحين انتهاء اللجان العامة من عملها وإعلان النتيجة.

وشهد محيط لجان الانتخابات تواجدا أمنيا مكثفا لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المحافظة.