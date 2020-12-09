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مؤشرات أولية.. تقدم حمودة محمد وعبدالله الرماح في دائرة بلبيس بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
03:02 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أظهرت مؤشرات الفرز لنتائج انتخابات النواب في الدائرة الثانية، ومقرها مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتضم بلبيس والعاشر من رمضان، ومخصص لها 3 مقاعد، تقدم المرشحين حمودة محمد وسامي نصرالله وعبدالله الرماح.

وجاءت نتائج الفرز كالتالي: "حصل حمودة محمد حمودة على 87749 صوتا، وسامي نصرالله، 78578 صوتا، ورشيد عامر، 54459 صوتا، وعبدالله فهمي الرماح، 63835 صوتا، وحاتم صيام، 62462 صوتا، وطارق الأعصر، 48149 صوتا".

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