مؤشرات أولية.. تقدم حمودة محمد وعبدالله الرماح في دائرة بلبيس بالشرقية

أظهرت مؤشرات الفرز لنتائج انتخابات النواب في الدائرة الثانية، ومقرها مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتضم بلبيس والعاشر من رمضان، ومخصص لها 3 مقاعد، تقدم المرشحين حمودة محمد وسامي نصرالله وعبدالله الرماح.

وجاءت نتائج الفرز كالتالي: "حصل حمودة محمد حمودة على 87749 صوتا، وسامي نصرالله، 78578 صوتا، ورشيد عامر، 54459 صوتا، وعبدالله فهمي الرماح، 63835 صوتا، وحاتم صيام، 62462 صوتا، وطارق الأعصر، 48149 صوتا".