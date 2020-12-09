فوز الثلاثي "فرعون والشبراوي وأبو العلا" في دائرة دكرنس بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات، بالدائرة الخامس ومقرها مركز شرطة دكرنس، وتضم مراكز "دكرنس وبني عبيد، وشربين" بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي، وحصول وليد فتحي فرعون، وأشرف الشبراوي أبو العلا، والنائب الدكتور مكرم رضوان، مرشح حرب الشعب الجمهوري، على أعلي الأصوات في الدائرة.

وحصل وليد فتحي فرعون، على 85 ألفا و505 أصوات، وأشرف الشبراوي أبو العلا، على 76 ألفا و615 صوتا، والنائب مكرم رضوان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 76 ألفا و289 صوتا.

فيما حصل نصحي علي البسنديلي، على 74 ألفا و613 صوتا، وشوقي عبدالعليم موسى، على 67 ألفا و307 أصوات، وأشرق الحصي على 73 ألفا و127 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 628 ألفا و186 ناخبا، وأعلنت اللجنة البيان الإحصائي بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات باللجان الفرعية، ووصل إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 155 ألفا و534 صوتا، والأصوات الباطلة 4382 صوتا، والصحيحة 151 ألفا و152 صوتا.