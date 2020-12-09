مؤشرات أولية.. سقوط النائب أحمد الطنطاوي في جولة الإعادة بكفر الشيخ

أظهرت المؤشرات الأولية بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى في محافظة كفر الشيخ، التي يتصارع فيها 6 مرشحين للفوز بـ3 مقاعد برلمانية، تقدم السيد شمس الدين "73 ألفا و795 صوتا"، وباسم حجازي "63 ألف و103 أصوات"، وياسر منير "62 ألفا و855 صوتا"، وجاء النائب أحمد الطنطاوي في المركز الخامس، بحصوله على "53 ألفا و529 صوتا".

وفي الدائرة الثانية التي يتصارع فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين برلمانيين، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم علي أحمد علي "66 ألفا و612 صوتا"، ومحمد عبدالحميد هاشم "61 ألفا و964 صوتا".

كما أظهرت المؤشرات الأولية بجولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ التى يتصارع فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين برلمانيين، تقدم الصحفي محمد زكى، نائب رئيس تحرير الاهرام العربي، "72 ألفا و177 صوتا"، ويونس عبدالرازق "70 ألفا و856 صوتا".

وفى الدائرة الرابعة التى يتصارع فيها 6 مرشحين للفوز بـ3 مقاعد برلمانية، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الكاتب الصحفي محمد عبدالعليم داود، وكيل مجلس النواب الأسبق، وعادل محمدالنجار، ومحمد سعد الصمودي.