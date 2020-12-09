"الجبلي وأنيس" يحصلان على أعلى الأصوات في دائرة أجا بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب في الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركز شرطة أجا، الانتهاء من الحصر العددي لجميع اللجان الفرعية بالدائرة، وحصول المرشحين إيهاب أنيس عبداللطيف، مرشح حزب مستقبل وطن، وشريف مصطفي الجبلي، مستقل، على أعلى الأصوات.

وحصل المرشح إيهاب أنيس عبداللطيف، على 57 ألفا و709 صوتا، وشريف مصطفى الجبلي، مستقل، على 46 ألفا و692 صوتا.

فيما حصل المرشح محمد وفيق صالح، على 46 ألفا و6 أصوات، وإيهاب الفقي على 45 ألفا و761 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح على المقاعد الفردية، تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة.

وتنافس 42 مرشحا على 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة، وعددهم 10، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة، التي أجريت يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وهي "مستقبل وطن، الذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة".

وأشرف على الانتخابات 1540 قاضيا، داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة، وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية، الذين يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و352 ألفا 87 ناخبا.