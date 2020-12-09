النائب بسام فليفل يحصد أقل الأصوات في دائرة طلخا بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتضم مركزي "طلخا ونبروه"، تقدم رضا عبدالله غازي، والسيد الخضر جوهر، وحصولهما على أعلى الأصوات في الدائرة.

وحصل المرشح رضا عبد الله غازي، وشهرته رضا غازي، على 54 ألفا و665 صوتا، والسيد الخضر علي جوهر، على 53 ألفا و979 صوتا.

بينما حصل وليد شوقي شاكر حامد، وشهرته وليد شوقي، مرشح مستقبل وطن، على 48 ألفا و725 صوتا، والنائب بسام منصور اليماني فليفل، وشهرته بسام فليفل، على 46 ألفا و101 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بدائرة طلخا 456168 ناخبا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 103650 صوتا، والأصوات الباطلة 1915 صوتا، والصحيحة 101735 صوتا.