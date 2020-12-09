ارتفاع طفيف في أسعار الخام الأمريكي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار النفط العالمي ارتفاعًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية مقارنة بالأشهر التسعة الماضية، إذ تجاوزت 45 دولارًا بعدة دولارات، وهو أعلى سعر وصلت له منذ مارس الماضي وبدء تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على النفط ما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب، وذلك بسبب الإغلاق الذي قامت به العديد من الدول احتياطيا حتى لا يتفشى الفيروس بشكل أكبر.

وأغلقت البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي التعاملات على 46.09 دولار للبرميل من الخام غرب تكساس الأمريكي، وهو أعلى سعر للنفط منذ انتشار فيروس كورونا عالميا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وقد ارتفعت الأسعار عقب اتخاذ "أوبك" قرارها بخفض الإنتاج للفتره الأولى من العام القادم، ولكنها انخفضت مرة أخرى خلال بدابة تعاملات الأسبوع الحالي.

وشهدت أسعار خام غرب تيكساس الأمريكي ارتفاعا طفيفا بنسبة +0.15% خلال بدء تعاملات اليوم ليسجل 45.67 دولارًا للبرميل.

وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن انخفاض أسعار النفط العالمية يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "القليوبي"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنه إذا ارتفعت الأسعار لأكثر من 50 دولارًا للبرميل فإن كمية الوقود والنفط التي يتم استيرادها من الخارج ستنخفض بشكل كبير في العام الحالي عن العام السابق.

وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2019-2020 قُدرت قيمة واردات مصر من النفط بـ1100 مليون دولار، مقابل 810 مليون دولار لنفس الفترة من العام المالي الحالي 2020-2021.

وأوضح أنه إذا ارتفعت الأسعار فإن هذا لا يعتبر عجزًا للموازنة حيث أن خفض الكميات المستوردة من الخارج يصنع فارقًا ويوازن بين قلة الاستيراد وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في خفض كميات واردات الوقود والنفط بفضل العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وكذلك أتوبيسات النقل العام، وترشيد الاستهلاك بشكل كبير من قبل المواطنين نظرًا لارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم عن الوقود، بجانب سعي الدولة لتصنيع الوقود داخل الدولة بدلا من استيراده من خلال محطات التكرير والمشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة من مجمعات لإنتاج البنزين.

وحددت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2020-2021 سعر برميل النفط عند 61 دولارًا تقريباً، بعد أن كان 76 دولارًا خلال الموازنة العامة خلال العام المالي 2019-2020.

ومع انتشار فيروس كورونا عالميا وصل سعر برميل النفط إلى دون 20 دولارًا للبرميل، وهو ما جاء في صالح موازنة الدولة المصرية حيث أدى إلى تحقيق فائض كبير في الميزانية والذي يذهب لدعم قطاعات أخرى.

وارتفعت أسعار النفط عالميًا بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي الـ9 أشهر الماضية حيث قاربت أسعار النفط الخام من 50 دولارًا، وهو أعلى سعر وصلت له منذ مارس الماضي وبدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى أكثر من 55 دولارًا للبرميل بفضل اكتشاف اللقاحات، وكذلك التخفيضات التي تقوم بها منظمة "أوبك".