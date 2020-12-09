مسؤولو "الإسكان" في جولة تفقدية بأبراج منطقة ماسبيرو

أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس صلاح متولي، المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو ومطار إمبابة وعين الصيرة، ونواب رئيس جهاز ماسبيرو، جولة تفقدية بمنطقة مثلث ماسبيرو .

وخلال الجولة تمت متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي الإسكان البديل وأبراج النيل، بمنطقة مثلث ماسبيرو، أشار صلاح متولي المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو، إلى أنَّه جارٍ تنفيذ برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، يتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورًا متكررًا بإجمالي مسطح 10200 م2.

كما اجتمع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مع مسؤولي المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروعات والشركات المنفذة للمشروعات، مطالبًا من تنفيذ تلك المشروعات في المواعيد المقررة لها، وكذا تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة.