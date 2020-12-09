جهود الأمن الاقتصادي في 24 ساعة: بينها 12692 قضية سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3321 قضية في القطارات والمترو، و12692 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، و243 قضية بيئة ومسطحات، و27 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تمّ ضبط 214 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب"، وقضية أموال عامة، و1176 قضية تموينية.