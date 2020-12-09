3 يختطفون تاجر عملة لسرقته في الأهرام: "معانا فلوس عاوزين نغيرها"

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) بتغيب شقيقه (تاجر ومقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما متوجهاً لمدينة 6 أكتوبر وبحوزته مبلغ مالي.

تمّ تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أنَّ المُبلغ بغيابه يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وأن وراء ارتكاب واقعة غيابه 3 أشخاص (طالب يحمل جنسية أجنبية ، تاجر سيارات، عاطل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول بمحل سكنه وبرفقته المجني عليه، كما أمكن ضبط المتهم الثاني في أثناء قيادته سيارة ملاكي ملك المجني عليه وبحوزته (عقد بيع للسيارة- مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر المتهم الأول أنَّه نظراً لعلمه بإتجار المجني عليه في العملات الأجنبية عقد العزم على سرقته، وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين واستدرجوه للشقة محل إقامته بزعم تغيير عملات محلية بأخرى أجنبية.

واعترف المتهمان، أنَّه عقب وصول المتهم احتجزوه وطلبوا منه تحويل مبلغ مالي بالعملة الأجنبية إلى حسابه نظير إطلاق سراحه، ومع رفضه أكرهوه على توقيع عقد بيع لسيارته لصالح المتهم الثاني، واستولوا منه على مبلغ مالي وهاتفي محمول.

وأقرّ المتهم الثاني بأقوال الأول وأضاف أنّ باقي المبلغ والهاتفين المستولى عليهم بحوزة المتهم الهارب.