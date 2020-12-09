عاجل.. السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "نافال جروب"

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر إقامة في باريس بيير إيمريك بوميلييه، رئيس مجلس إدارة شركة "نافال جروب" الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة "نافال"، حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوى العالم، مع الاستمرار في التباحث بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي، تدعيماً لقدرات مصر في هذا الإطار، مشيداً بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية وتمكّنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجياً التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفاءة عالية، وفق ما ذكره بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة "نافال"، مؤكّداً ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.