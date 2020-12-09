ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تتبع رواد منطقة الصاغة وسرقتهم بالإكراه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمــن القليوبية من (صائغ، مُقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية).. أنه أثناء إستقلاله سيارة ملاكى قيادة (صائغ ، مُقيم بذات العنوان) وسيرهما بدائرة المركز إعترضهما ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى وهددوهما بسلاح نارى وإستولوا منهما على (كمية من المصوغات الذهبية – مبلغ مالى) وفروا هاربين.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى أن مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تتبع رواد منطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وسرقة ما بحوزتهم من مصوغات ذهبية كرهاً عنهم مكون من (9) عناصر إجرامية "لسبعة منهم معلومات جنائية" من بينهم (عاملَين بالصاغة "شقيقين").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط 6 متهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين وقرر أحدهم "عامل بالصاغة" أنه نظراً لسابقة عمله وشقيقه بإحدى ورش تصنيع المصوغات الذهبية بمنطقة الصاغة عقدا العزم على سرقة المصوغات الذهبية من التجار المترددين على المنطقة كرهاً عنهم وفى سبيل تنفيذ مخططهما إستعانا بباقى المتهمين، حيث قاما بتتبع المجنى عليهما عقب شرائهما المصوغات الذهبية وإستقلالهما السيارة ثم قاما بإبلاغ إثنين من المتهمين "يستقلان دراجة نارية" لتتبعهما حتى تسليمهما لباقى المتهمين الذين كانوا يستقلون سيارة ملاكى.. وبحوزتهم (أسلحة نارية) والذين قاموا بتتبعهم حتى مكان إرتكاب الواقعة.

تم بإرشاد المتهمين ضبط (كمية من المصوغات الذهبية المستولى عليها بمنزل أحد (الشقيقين) وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "المُبلغ بسرقتها بمركز شرطة قليوب" ، كما أرشدوا عن متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم ضبط المصوغات المستولى عليها فى تلك الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.