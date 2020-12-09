بالتشخيص عن بعد.. "العيادة الذكية" في 4 مستشفيات مركزية بأسيوط

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، عن إنشاء وحدة التشخيص عن بُعد "العيادة الذكية" بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس بمستشفى الصدر بحي شرق.

وتعد أسيوط من المحافظات الرائدة في تنفيذ هذه التقنية بعدد 4 مستشفيات مركزية حتى الآن وجاري التوسع في إنشائها بعدد 6 مستشفيات أخرى بعد إنهاء الإجراءات اللازمة للتشغيل، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لتشخيص وعلاج الحالات عن بُعد بواسطة مناظرة الحالات مع الاستشاريين والمتخصصين في كافة التخصصات بمختلف المستشفيات الجامعية والعامة بمحافظات الجمهورية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وخاصة في المستشفيات التي تعاني من العجز في بعض التخصصات.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المديرية وضعت خطة للتوسع في إنشاء العديد من الوحدات بمختلف المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة والبدء بتشغيل 4 وحدات بمستشفيات "أسيوط العام – القوصية – أبوتيج – ساحل سليم" تسهيلاً على المواطنين وتخفيف العبء عنهم في الانتقال إلى المستشفيات المتخصصة بمختلف محافظات الجمهورية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى في أسرع وقت من خلال الاستعانة بأكفأ الأطباء والاستشاريين من مختلف مستشفيات الجمهورية.

من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه لا تهاون في محاسبة أي مسؤول كبير أو صغير يثبت تقصيره في مهامه ومقتضيات العمل، مشددا على ضرورة استمرار و تفعيل وحدة الرقابة الداخلية في المديرية، والمرور المستمر على كافة المنشآت.

وشدد وكيل الوزارة علي أهمية وحدة الرقابة الداخلية في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة باستمرار، وتعزيز روح المسؤولية.