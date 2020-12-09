ضبط 35 قطعة سلاح ناري 126 قضية مخدرات وتنفيذ 49311 حكم قضائي متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ..

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 35 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 33 متهم)..

وذلك على النحو التالى:

(2) بندقية آلية.

(7) بنادق خرطوش.

(26) فرد محلى.

(68) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(162) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (49311) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5848) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(170) حكم جناية.

(15157) حكم حبس جزئى.

(3173) حكم حبس مستأنف.

(23040) حكم غرامة.

7771) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى،ضما (14) متهم إرتكبوا (18) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (126) قضية مخدرات بحوزة (138) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (9٫530 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش وزنت (19٫886 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (974 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫475 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1٫265 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (150جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (680 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (250 جرام).

عدد (1009) قرص مخدر .

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (26) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (241) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين)فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23082) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.