ضبط مخزن أدوية غير مرخص في حملة تفتيشية بالمنيا

شنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومديرية أمن المنيا، ومباحث التموين، عدد من الحملات المكبرة، اليوم، للتفتيش علي الصيدليات ومخازن الأدوية، لضبط سوق الدواء بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة، تنوعت بين وجود أدوية مجهولة المصدر، وعدم قيد أدوية بالدفاتر، وضبط مخزن غير مرخص، كما تم ضبط سيارة تقوم بتوزيع الأدوية بدون ترخيص، ودراجة نارية توزع الأدوية بمدينة بني مزار، وكذلك صيدليتين تبيعا الدواء بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية وبها أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وفي سياق آخر، نظمت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومي 9و10 ديسمبر الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة " والتي أطلقها رئيس الجمهورية، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

كانت مديرية الصحة بالمنيا أعلنت تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية طهنا الجبل بمركز المنيا، على مدار يومي 7و8 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1746 حالة، وصرف الادوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 337 حالة جراحة، و334 حالة أطفال، و255 باطنة، و123 قلب، و63 اسنان، و208 حالة جلدية، و155 انف واذن، و52 نساء، و110 تنظيم اسرة، وعمل 121 تحليل مختلف، و22 حالة موجات صوتية، و8 حالات رسم قلب، و 2 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 109 متردد، وتم خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 104 متردد، كما تم استخدام 8 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.