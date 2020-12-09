تسليم 71 عقد تقنين أراضي أملاك دولة على مساحة 1018 فدانا بالمنيا

تسليم 71 عقد تقنين أراضي أملاك دولة على مساحة 1018 فدانا بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
07:33 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
محافظ المنيا
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1180 عقدا، بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، منها 669 عقد زراعة، بمساحة 19388.46 فدان، و511 عقد مباني، بمساحة 112309.5م مربع، مشيرا الى أنه يجري حاليا استكمال إجراءات تحرير 72 عقدا آخر قاموا بسداد مقدم التعاقد 25% أو 15%، منها 32 عقد زراعة، و40 عقد مباني، ليصل بذلك إجمالي العقود إلى 1252 عقدا بعد اتمام كل الإجراءات.
جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم لـ 71 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 36 عقد تقنين لأراضي زراعية على مساحة 1018.06 فدان، و35 عقد تقنين مباني، على مساحة 6113 مترا مربعا، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس عاطف طه، مدير عام جهاز أملاك الدولة.
وأكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كل أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحا أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية.
وحرص المحافظ خلال تسليم العقود على الاستماع لمشاكل وطلبات المزارعين، وشدد على الجهات المعنية بضرورة التنسيق والتواصل الدائم ودراسة كل الطلبات والوصول لحلول مناسبة لها، ودعا الذين لم يتقدموا حتى الآن بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن الدولة حريصة على تصحيح كل الأوضاع الخاطئة.