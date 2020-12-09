تسليم 71 عقد تقنين أراضي أملاك دولة على مساحة 1018 فدانا بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1180 عقدا، بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، منها 669 عقد زراعة، بمساحة 19388.46 فدان، و511 عقد مباني، بمساحة 112309.5م مربع، مشيرا الى أنه يجري حاليا استكمال إجراءات تحرير 72 عقدا آخر قاموا بسداد مقدم التعاقد 25% أو 15%، منها 32 عقد زراعة، و40 عقد مباني، ليصل بذلك إجمالي العقود إلى 1252 عقدا بعد اتمام كل الإجراءات.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم لـ 71 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 36 عقد تقنين لأراضي زراعية على مساحة 1018.06 فدان، و35 عقد تقنين مباني، على مساحة 6113 مترا مربعا، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس عاطف طه، مدير عام جهاز أملاك الدولة.

وأكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.

ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كل أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحا أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية.

وحرص المحافظ خلال تسليم العقود على الاستماع لمشاكل وطلبات المزارعين، وشدد على الجهات المعنية بضرورة التنسيق والتواصل الدائم ودراسة كل الطلبات والوصول لحلول مناسبة لها، ودعا الذين لم يتقدموا حتى الآن بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن الدولة حريصة على تصحيح كل الأوضاع الخاطئة.