ميكنة الخدمات في "مياه أسيوط" لسرعة التواصل مع المواطنين

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، لسرعة وسهولة تقديمها دون أي مشقة وعناء، لمواكبة مستجدات العصر والتحول الرقمي الذي تتبعه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة حاليًا تتمثل فى إبلاغ قراءات عدادات المياه من خلال تطبيق "قراءتي"، مع إمكانية ارسال صورة لعداد المياه، حتى يتجنب العميل حدوث أي تراكمات في العداد أو وجود كميات مستهلكة ولم يتم المحاسبة عليها، مشيرًا إلى أهمية متابعة التحديثات التي تجريها الشركة لمواكبة متطلبات العملاء.

"عبد الغفار": الشركة أتاحت تطبيقًا لاستقبال الشكاوى المياه والصرف الصحي

وأضاف "عبدالغفار"، أن الشركة أتاحت تطبيق الموبيل "125" لاستقبال الشكاوى المياه أو الصرف الصحي، فضلًا عن إمكانية إعلام المواطنين من خلال التطبيق عن أي انقطاعات تخص المياه أو وجود أي أعطال في منطقة معينة، إضافة إلى استخدام جهاز "هاند هيلد" في تسجيل القراءات بصفة دورية والتأكد من القراءات الفعلية المسجلة.

وذكر أن برامج "CMS" والمطبقة على جميع أجهزة مراكز خدمة العملاء وأجهزة الخط الساخن هدفها سرعة استقبال الشكاوى واتخاذ الاجراءات اللازمة بصفة فورية للسعى نحو حلها، كما أن برنامج "call center" والذى يسمح للعميل بالإبلاغ عن أى شكوى والتواصل مع المختصين لمتابعة لحلها على الفور.

وأشار إلى تفعيل قنوات التواصل الإلكترونية التى لا تحتم على العميل ضرورة الحضور إلى مقر الشركة للابلاغ عن أي شكوى والاستفسار عن أي خدمة مميكنة، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي، والموقع الرسمى لها HTTP://ASCWW.ORG/، أو من خلال التواصل من أي خط أرضى على (125)، أو من خلال الهاتف المحمول على رقم (01280733990)، و"واتس آب" على الرقم (01206179891).