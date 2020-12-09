بسبب كورونا.. تعليق الخدمات والأنشطة الكنسية فى إيبارشية الأقصر

أصدرت إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت خلاله تعليق كافة الخدمات والأنشطة الكنسية والاجتماعات وخدمات مدارس الأحد وسهرات كيهك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الإيبارشية في بيانها ، نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحرص الكنيسة على سلامة الجميع تقرر تعليق الخدمات بالإيبارشية، واقتصار القداسات الإلهية، التي تقام أيام الأحد والجمعة على الآباء الكهنة فقط، أما القداسات التي تقام باقي أيام الأسبوع فتكون باسبقية الحضور.