وجه بوقف التعدي على أراضي الدولة بعين شمس يا محافظ القاهرة

تم التعدي على قطعة أرض مساحتها 120 متراً، ملك للدولة في شارع حنا إبراهيم المتفرع من شارع أيوب حنا بمنطقة عين شمس الشرقية، وقام المتعدي بإزالة أحجار الرصيف واسفلت الشارع الذي رصف أكثر من ثلاث مرات من قبل، ، وبعد ذلك أقام مبني مكون من ثلاث أدوار، ورغم ان الإنشاءات تم إيقافها من قبل هيئة التفتيش، وتم سحب الترخيص، فإن أعمال البناء تواصلت ولم يقم حي عين شمس بأي إجراء قانوني، لوقف الاستيلاء على أراضي الدولة ومنع العبث بها، نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة توجيه المسؤولين بسرعة التحرك، ووقف التلاعب والمخالفات الجارية.

أشرف عبدالحميد