فيديو.. بدء التطعيم بلقاحات كورونا يمنح الأمل للبشرية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر وهدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بدء التطعيم بلقاحات كورونا يمنح الأمل للبشرية".

وجاء في التقرير، أنه مع إعلان المملكة المتحدة عن حصول أول سيدة بريطانية على لقاح فيروس كورونا بشكل رسمي بعد نحو عام من ظهوره في الصين وانتشاره ليضرب كل أنحاء العالم، عاد الأمل إلى البشرية في التخلص من الوباء الأخطر في تاريخها.

البريطانية مارجريت كينان تسعينية العمر وهي الأولى التي تحصل على اللقاح في بلادها، وهو ما جعلها تؤكد على أنها تشعر بإنجاز كبير كونها أول شخص يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، معتبرة اللقاح هدية عيد ميلاد مبكرة، لأنه يمكنها اخيرا من قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء في العام الجديد.

وتتزامن خطوة طرح اللقاح مع إعلان 3 شركات غربية عن تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى إعلان شركات أخرى من روسيا والصين عن نفس الأمر بما يرفع معدلات الأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية، وبخاصة مع إعلان خطط البدء في برامج التطعيم وتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية بداية من شهر مايو المقبل.

وتعد بريطانيا هي الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وشهدت 61 حالة وفاة، وبدأت لقاح "فايزر- بيونتيك" لتصبح بذلك أول دولة غربية تبدأ التطعيم الجماعي للشعب في نقطة تحول حاسمة في القضاء على فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان روسيا يوم السبت الماضي بدء برنامج التطعيم ضد الفيروس في موسكو، إذ تقوم بتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة به باستخدام لقاح سبوتنيك v الذي سُجل في شهر أغسطس الماضي وقال عنه مطوروه إنه فعال بنسبة 95%.

كما أن ألمانيا كانت من اولى الدول التي أعلنت مواعيد بدء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا وحصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية، والحال نفسه في إسبانيا التي أعلنت أنها ستبدأ عملية تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا في يناير المقبل. وفي الولايات المتحدة الأمريكية كشف رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا ان موافقة السلطات المعنية على أول لقاح للمرض يعني إمكانية تلقيح الأمريكيين بحلول منتصف شهر ديسمبر الجاري.