بروتوكول تعاون بين "مصر الخير وجامعة بدر" في مجالات تعليمية واجتماعية
كتب:
حسام حربي
01:21 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
بروتوكول تعاون بين مصر الخير وجامعة بدر بالمجالات التعليمية والاجتماعية
وقّعت مؤسسة "مصر الخير" اليوم، بروتوكول تعاون مع جامعة بدر لدعم التعاون بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير في المجالات التعليمية والاجتماعية، وتوسيع مجالات العمل المشتركة بينهم في مختلف النواحي.
وقام بالتوقيع ممثلاً عن مؤسسة "مصر الخير"، محمد عبدالرحمن نائب العضو المنتدب، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، وعن جامعة بدر، الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة.
وقال الدكتور صابر حسن، إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المؤسسة وجامعة بدر يهدف إلى خدمة عدد أكبر من المستفيدين والمستحقين ممكن ترعاهم المؤسسة، وذلك من خلال زيادة أوجه التعاون بين مؤسسة مصر الخير وجامعة بدر والتي ستتضمن التعاون في عدة مجالات منها التعاون في تنفيذ القوافل الصحية والبيطرية للمناطق النائية والمحرومة بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم وإدارة المدارس، أيضا سيشمل التعاون تنفيذ المشروعات الدولية والبحث عن الفرص التمويلية الدولية.
وأضاف أن مصر الخير ستتعاون مع جامعة بدر كذلك في مجال النشر العلمي والأكاديمي للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأيضا التعاون في مجال القروض التعليمية وإعداد وتنظيم وتنفيذ لقاءات واجتماعات وورش عمل في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار رئيس قطاع التعليم بـ"مصر الخير"، إلى وجود تعاون قائم وممتد بالفعل بين الجهتين لدعم مجموعة من طلاب المنح الدراسية حيث تدعم مؤسسة مصر الخير 28 طالبا من طلاب جامعة بدر من خلال برنامج المنح الدراسية بالمؤسسة وهو برنامج يهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي للطلاب المتفوقين من خلال تقديم خدمات وفرص تعليمية متميزة سواء في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي للمساهمة في إنشاء منظومة تعليمية متطورة تبني جيلاً مبتكرًا مبدعًا منتجًا منافسًا دولياً.
وقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر في القاهرة، إن البروتوكول المبرم بين الجامعة ومؤسسة "مصر الخير"، يتضمن تنفيذ الأنشطة والفعاليات التى تعود بالنفع على بعض شرائح المجتمع المصرى، من خلال تنظيم القوافل الصحية والبيطرية للمناطق النائية والأكثر احتياجا.
وأضاف أنه سيتم التعاون فى مجال التعليم الجامعى وإدارة المدارس من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين فى تقديم حق التعليم لغير القادرين والمحرومين منه، والذى يعد حقاً أصيلاً لكل تلميذ وطالب فى الأسرة.
وأوضح رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أنه من ضمن أهداف البروتوكول، التعاون فى مجال تنفيذ المشروعات الدولية والبحث عن الفرص التمويلية من الخارج، بجانب التعاون فى مجال النشر العلمى الأكاديمى للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.