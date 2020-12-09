بروتوكول تعاون بين "مصر الخير وجامعة بدر" في مجالات تعليمية واجتماعية

وقّعت مؤسسة "مصر الخير" اليوم، بروتوكول تعاون مع جامعة بدر لدعم التعاون بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير في المجالات التعليمية والاجتماعية، وتوسيع مجالات العمل المشتركة بينهم في مختلف النواحي.

وقام بالتوقيع ممثلاً عن مؤسسة "مصر الخير"، محمد عبدالرحمن نائب العضو المنتدب، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، وعن جامعة بدر، الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة.

وقال الدكتور صابر حسن، إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المؤسسة وجامعة بدر يهدف إلى خدمة عدد أكبر من المستفيدين والمستحقين ممكن ترعاهم المؤسسة، وذلك من خلال زيادة أوجه التعاون بين مؤسسة مصر الخير وجامعة بدر والتي ستتضمن التعاون في عدة مجالات منها التعاون في تنفيذ القوافل الصحية والبيطرية للمناطق النائية والمحرومة بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم وإدارة المدارس، أيضا سيشمل التعاون تنفيذ المشروعات الدولية والبحث عن الفرص التمويلية الدولية.

وأضاف أن مصر الخير ستتعاون مع جامعة بدر كذلك في مجال النشر العلمي والأكاديمي للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأيضا التعاون في مجال القروض التعليمية وإعداد وتنظيم وتنفيذ لقاءات واجتماعات وورش عمل في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار رئيس قطاع التعليم بـ"مصر الخير"، إلى وجود تعاون قائم وممتد بالفعل بين الجهتين لدعم مجموعة من طلاب المنح الدراسية حيث تدعم مؤسسة مصر الخير 28 طالبا من طلاب جامعة بدر من خلال برنامج المنح الدراسية بالمؤسسة وهو برنامج يهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي للطلاب المتفوقين من خلال تقديم خدمات وفرص تعليمية متميزة سواء في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي للمساهمة في إنشاء منظومة تعليمية متطورة تبني جيلاً مبتكرًا مبدعًا منتجًا منافسًا دولياً.

وقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر في القاهرة، إن البروتوكول المبرم بين الجامعة ومؤسسة "مصر الخير"، يتضمن تنفيذ الأنشطة والفعاليات التى تعود بالنفع على بعض شرائح المجتمع المصرى، من خلال تنظيم القوافل الصحية والبيطرية للمناطق النائية والأكثر احتياجا.

وأضاف أنه سيتم التعاون فى مجال التعليم الجامعى وإدارة المدارس من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين فى تقديم حق التعليم لغير القادرين والمحرومين منه، والذى يعد حقاً أصيلاً لكل تلميذ وطالب فى الأسرة.

وأوضح رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أنه من ضمن أهداف البروتوكول، التعاون فى مجال تنفيذ المشروعات الدولية والبحث عن الفرص التمويلية من الخارج، بجانب التعاون فى مجال النشر العلمى الأكاديمى للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.