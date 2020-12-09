ماراثون للدراجات من أمام "الرقابة الإدارية" ببنها تحت شعار "متحدون لمحاربة الفساد"

أطلق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، شارة انطلاق ماراثون الدراجات الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، والذي أقيم بمدينة بنها، احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث انطلق من أمام مقر الرقابة الإدارية بمدينة بنها حتى حديقة صقلية.

شارك في الماراثون الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية والمساعدين، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب، وعدد كبير من الشباب والفتيات المشاركون بالماراثون من إدارات الشباب والرياضة على مستوى المحافظة، والفرق النحاسية بالمديرية.

كما شارك في الماراثون 300 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وفرق الجوالة، وفرقة الموسيقى النحاسية للطلائع، وشباب القليوبية حاملين أطول علم للجمهورية.

وأوضحت مديرية الشباب بالقليوبية، أن الماراثون جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تحت شعار "متحدون على محاربة الفساد.. مصر أقوى من الفساد"، كما تم وضع علم مصر طوله 50 مترا خلال انطلاق الماراثون.

يذكر أن محافظة القليوبية تحتفل اليوم الأربعاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام ، وذلك من خلال عدد من الفعاليات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث بدأت الفعاليات بماراثون للدراجات والجري من مقر هيئة الرقابة الإدارية، ووقفة احتفالية تضمنت كلمة حول مكافحة الفساد بطابور الصباح بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، وعقد ندوة توعوية بديوان عام المحافظة حول مكافحة الفساد.

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بأن القضاء على الفساد هو أحد السبل الرئيسية لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وانطلق الماراثون من أمام مقر الرقابة الإدارية وأمام مسجد إبراهيم مرسي ببنها وحتى حديقة صقلية بمنطقة الفلل ببنها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيما أطلقت إشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.