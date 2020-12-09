رئيس الفتوى الأسبق: إلقاء الأموال من البلكونة "رياء مش صدقة"

قال الدكتور عبدالحميد الأطرش رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنَّ إلقاء الأموال من البلكونة ، على غرار واقعة المهندس التي أثارت جدلًا خلال الأيام السابقة، ليس صدقة، وإنما رياء يؤخذ أجره من الناس.

وكان المهندس صبري صدومة وقف في شرفة منزله، ممسكًا بـ"رزمة" من العملات الورقية فئة 200 جنيه، وألقاها في الشارع ما أدى إلى تجمع المئات أسفل "بلكونته" للفوز ببعض الأموال التي بدت وكأنّها تتساقط من السماء، وهو ما اعتبره "تصدق" وعليه تدخلت الشرطة لفض التجمع بعد أن أغلق الشارع كاملاً بسبب الازدحام الشديد من الأهالي أسفل بلكونته.

وتابع "الأطرش" في حديثه لـ"الوطن" أنَّه أولًا ينبغي للمتصدق أن يخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما نفقته يمينه، إن كان يريد وجه الله فالأجر من الله إما إذا كان يتصدق ويريد أن يقال عنه شيء فلا خير في صدقته.

واستند "الأطرش" على حديث عن أبي هريرة: "أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجلٌ كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى، يا رب، قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان قارئ، وقد قيل ذلك. ويؤتى بصحاب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك، حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى، يا رب، قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم، وأتصدق، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جواد، فقيل ذلك. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء، فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة".

وتابع أمين الفتوى الأسبق، أنَّ الصدقة ليست بكسرتها إنما لإخلاص النية لله ولوجه الله، حين تكون لوجه الله تقع في يمينه وتقبل من العبد، متابعا أنه كان إذا جاء سائلا إى السيدة عائشة كانت تطيب الدينار بالأطياب قبل أن تعطيه لأنه يقع في يد الله أولا وإذا السائل دعا لها نادته ودعت له حتى لا تكون الدعوة أجر الصدقة.

أما الشرط الثاني، هي أن تكون من كسب طيب وذلك استنادا على قوله تعال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ".