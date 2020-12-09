الأوقاف تفتتح المقر الجديد بالمنوفية بتكلفة تصل مليون جنيه

افتتح الدكتور عبدالله حسن، معاون وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لمديرية أوقاف المنوفية بمدينة شبين الكوم، والتي تكلفت 3 مليون جنيه.

حضر حفل الافتتاح اللواء عماد يوسف سكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، والشيخ أحمد عبدالمؤمن مدير مديرية الأوقاف، والدكتور كمال السباعي وكيل المديرية، والمهندس خالد اسماعيل مدير الشئون الهندسية بالمديرية، والشيخ رمضان السبكي مدير الدعوة.

واستقبل أئمة مديرية الأوقاف بالمنوفية، الدكتور عبدالله حسن معاون وزير الأوقاف، بحفاوة بالغة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، وجّه الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وجميع العاملين بالمديرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على سرعة توجيهاته بإنهاء مبنى المديرية الجديد، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالمؤمن، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يألُ جهدًا في تطوير مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مبنى مديرية أوقاف المنوفية الجديد يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات التي حدثت في عهد الوزير.

وتابع مدير أوقاف المنوفية: "نيابة عن جميع العاملين بأوقاف المنوفية وأهالي المحافظة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على سرعة توجيهاته باستكمال مبنى المديرية الجديد".

الأوقاف: 125 مليون جنيه لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال عام 2020

واعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كدفعة ثانية هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس ، ليصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس خلال عام 2020م 50 مليون جنيه .

كما اعتمد الوزير، وفقا لبيان الأوقاف، تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم كدفعة ثانية لهذا العام ، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف خلال عام 2020، 75 مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم.

ويبلغ إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال العام الحالي 2020م 125 مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف.

أوضح أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصري، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وفي ضوء ما تقتضيه شروط الواقفين.