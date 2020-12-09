الصدفة تقود الأمن لضبط 41 كيلو حشيش في سيارة بالغردقة

قادت الصدفة مباحث البحر الأحمر إلى ضبط 481 فرش حشيش زنة 41 كيلو، مخبأة داخل سيارة، إثر وقوع حادث بالطريق الدائري الأوسط في الغردقة، وفرار قائد السياة إلى المنطقة الجبلية، وجرى إلقاء القبض على المتهم الثاني قبل فراره وتحير محضرا بالواقعة وجارى التحقيقات.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الاحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري الأوسط.

بانتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين هروب أحد سائقي السيارتين من موقع الحادث وبتفتيش السيارتين عثر بداخل إحداها على كمية من مخدر الحشيش تزن 41 كيلو جرام وتم تحريز المضبوطات والقبض على المتهم بعد تحديد هويته عقب هروبه من موقع الحادث وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

فيما تواصل أجهزة الامن البحث عن المتهم الثاني الذي هرب من موقع الحادث حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية على الأكمنة الثابتة والمتحركة بشوارع وميادين الغردقة.

وفي سياق آخر عقد اللواء خالد اللبان، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، ندوة توعوية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أبرز خلالها دور الجهات الرقابية فى مكافحة الفساد والممارسات الفاسدة والتزام القطاعين العام والخاص بمعايير ومكافحة الفساد، والوقوف صفا واحدا ضد الظاهرة وخاصة فى أوقات الأزمات.

وأوضح الدكتور محفوظ عبدالستار، المشرف على فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، إن الدولة المصرية حولت مكافحة الفساد من شعارات لأفعال ملموسة على أرض الواقع، من خلال تطبيق القانون على كافة المتورطين في شتى مجالات الفساد، مشيدًا باختيار هيئة الرقابة الإدارية لجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انطلاقًا من دور الجامعة الملموس في مكافحة الفساد، ونشر ثقافة مكافحته بين كافة العاملين بها، الذين ينقلون تلك الثقافة للمجتمع الخارجي.