مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث مروري بدمياط

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، اليوم، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وربع نقل" بدمياط، وجرى نقل المصابين لمستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة لتلقي العلاج.

ووفقا لمصدر طبي أسفر الحادث عن وفاة "البهنسي السيد - حمدي حجازي وفرج السيد وجثة مجهولة الهوية" وإصابة "إسماعيل السيد - محمود صديق - محمود رضا السعودي - محمد عبدالقادر - عمر صلاح إبراهيم ومحمود عبدالموجود وإسماعيل السيد وفارس نزيه وصلاح إبراهيم".

وقالت مصادر إن الطريق الدولي شهد تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل أمام مسجد علاء الغالي اتجاه قرية جمصة، وانتقلت قوات الأمن للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا لمستشفى الأزهر الجامعي.