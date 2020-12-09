الرابطة المجتمعية بطب بنها: خطة زمنية لحل مشكلات الصحة بالقليوبية

عقدت الرابطة المجتمعية لشؤن البيئة والمجتمع بكلية الطب بجامعة بنها برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، اجتماعا بحضور كل فئات المجتمع من ممثلي الجامعة والكلية ووسائل الإعلام والطلاب.

وأكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة وضع خطة وجدول زمني لحل المشاكل الصحية، التي تواجه مواطني القليوبية، ومساعدة الخطوات الجادة التي تتخذها الجامعة، لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، وأهمها مشروع إنشاء المستشفى التخصصي.

وترأس الاجتماع الدكتور نرمين عدلي وكيل الكلية لشؤن البيئة والمجتمع، بمشاركة الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ببنها، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور هشام رشيد وكيل الكلية للدراسات والبحوث، والدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة إيمان البيطار عميد الكلية الأسبق، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة ومؤسس الرابطة، ومصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها.

كما حضر الدكتور محمود عبد الصبور العميد الأسبق للكلية والمهندس مصطفي مجاهد رئيس مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقص ايميل انور صليب راعي الكنيسة الانجيلية ببنها والمفكر الدكتور عبد الرحمن مشهور والإعلامي سعيد نجيب.

وأشار الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، إلى أن الكلية تولي إهتماما خاصا لرأي المجتمع من خلال الخدمات التي تقدمها بالمستشفي الجامعي لمواطنو القليوبية والمحافظات المجاورة

أضاف الدكتور نضيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ ان القليوبية من اسوأ المحافظات بيئيا نتيجة تلوث المياة ومكامير الفحم والمصانع وهذا شئ لا يليق بالاضافة الي المشكلة السكانية التي تأكل الانجازات وايضا التوعية بشأن كافة المشاكل وعلي رأسها كورونا.

وأكد الدكتور هشام رشيد وكيل الكلية للدراسات والبحوث دور كلية الطب في المجتمع ودور المجتمع بها الجميع فهدف واحدة في مصلحة الوطن وإعلاء كلمة الوطن.

وأشار الدكتور محمد جودة إلى أن كلية الطب أهم أذرع الجامعة وتلاحمها مع المجتمع من خلال المستشفي الجامعي ومع توجه الدولة لتقديم خدمة طبية تلقيق باهل مصر لانها ليست أقل من أي دولة في العالم ويحب علي المجتمع أن يساعد علي اقامة المستشفي التخصصي باخر كود وصل اليه المستشفيات في العالم وليست مصر فقط.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي أن مستوي الخدمات الصحية بالقليوبية بها غير مرضي والرابطة ستكون بداية للإصلاح وإعطاء الملف الصحي أولوية ليس فقط في الإهتمام بالمستشفي ولكنها تمتد إلي كل الخدمات الطبية وسيكون لها انشطة داخل الجامعة وانشطة خارجها ووضع جدول زمني وتوصيات تخرج بها الرابطة الي المجتمع لتنفيذها .

أضاف الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب الاسبق ومؤسس الرابطة فلفسة إنشاء الرابطة مواجهة التحديات التي تواجه المحافظة منها ملف مكامير الفحم وذوي الإعاقة والتي تولت 800 حالة من تلك الفئة وحملة فيرس سي والملف المائي وحصدت الكلية علي المركز الثالث علي مستوي الجامعات المصرية .

واشار الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الإسبق للدارسات والبحوث أن أحد متطلبات اعتماد الكلية في 2015 ويجدد اعتمادها هذه الإيام والتي من أهم معايير الإعتماد بها الخدمة ذات وجهين الجامعة بإعتبارها جامعة إقليمية والأخر المجتمع وماذا يقدم للجامعة وكلية الطب باعتبارها الذراع المجتمعي من خلال مستشفي الجامعة.

أكد الدكتور سعيد نجيب علي اشهار الرابطة وتوصيل رسالة الرابطة عبر وسائل الاعلام المختلفة من أجل الخروج لجهود تفيد مصلحة المواطن وتعود بالنفع علي مقدمي الخدمة الصحية.