25 طفلا يعبرون عن قيم "المواطنة" بلوحات وتشكيلات فنية بالمنيا

25 طفلًا، يمثلون عائلات قرية "بني مهدي" بالمنيا، نجحوا في التعبير عن الهوية المصرية، وقيم المواطنة والتضامن المجتمعي باستخدام الفنون المختلفة، من خلال عرض للقصص والألعاب والأغنيات، والتلوين بالألوان المائية، وأعمال الطين الأسطواني، عبرت عن فهمهم لمعنى الوطن الواحد الذي يخرج منه الجميع، ويتعاون ويتكامل الكل في لوحات وتشكيلات جميلة ونافعة.

وأعلن منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن بدء تنفيذ أول نشاطاته بمشروع "تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا"، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يستهدف المشروع 8 قرى تابعة لمركز ومدينة المنيا، ومن المقرر أن يتولى المنتدى العمل فيها لنشر قيم وممارسات المواطنة، وتعزيز مبادئ العمل الجماعي، على أن يستهدف كل الفئات من القيادات المجتمعية والشباب والنساء والأطفال.

قالت سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إن الأنشطة بدأت بالفعل بتشكيل وتدريب اللجان المجتمعية الممثلة للقرى الشريكة حول مفاهيم المواطنة ومهارات العمل الجماعي، والتي شارك فيها 38 شخصًا من القادة المجتمعيين، حيث ارتكز التدريب على فكرة محورية وهي كيف تحول قيم المواطنة إلى ممارسات يومية، وكيف نعمل معًا كمواطنين متنوعين لتنمية وتطوير مجتمعاتنا".

وقالت هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات: "إنه قد تم عقد ورشة للأشغال اليدوية للأطفال بقرية "بني مهدي" إحدى القرى الشريكة في المشروع، وذلك بهدف التعبير عن الهوية المصرية، وقيم المواطنة والتضامن المجتمعي باستخدام الفنون المختلفة، والتي شارك بها أكثر من 25 طفلًا، ممثلين عن عائلات القرية، من خلال عرض للقصص والألعاب والأغنيات، والتلوين بالألوان المائية، وأعمال الطين الأسطواني، والتي عبر الأطفال من خلالها عن فهمهم لمعنى الوطن الواحد الذي يخرج منه الجميع، ويتعاون ويتكامل الكل في لوحات وتشكيلات جميلة ونافعة، خرجت من بين أناملهم الصغيرة".