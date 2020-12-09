الحريري: قدمت لـ عون تشكيلا حكوميا من 18 وزيرا بعيدا عن الانتماء الحزبي

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مساء اليوم، أنه قدم إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، تشكيل حكومي كامل من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال الحريري، بعد زيارته مقر الرئاسة اللبنانية "قصر بعبدا": "الرئيس ميشال عون، سيدرس التشكيل، وسنلتقي مجددا. الجو إيجابي، وأملي كبير بأن نتمكن من تشكيل حكومة بسرعة، توقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين وتعيد إعمار بيروت وتعيد الثقة والأمل إلى اللبنانيين، عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية".

وكان الاتحاد العمالي العام في لبنان، دعا في وقت سابق، إلى إضراب وطني على كافة الأراضي اللبنانية، الأربعاء المقبل، رفضا لرفع دعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، في حين طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعدم المساس بالاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي، وأن يُوجه الدعم بشكل نقدي مباشر إلى العائلات والشرائح المجتمعية الأكثر احتياجا وليس السلع، لتفادي التهريب وإهدار المال العام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان محتجون أغلقوا مساء الجمعة الماضي، مداخل المعهد العالي للأعمال "ESA" في كليمنصو بلبنان، بعد علمهم بوجود حاكم مصرف لبنان "البنك المركزي اللبناني"، رياض سلامة، في داخله، ووصفهم له بالـ"سارق"، وفقًا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقرع المحتجون على بوابات الحديدية، ما أدى إلى حصول تلاسن مع حراس المعهد والقوى الأمنية اللبنانية، وأطلقوا شعارات منددة بـ"السياسة المالية للبنك المركزي".