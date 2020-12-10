"الصحة" تحذر المواطنين من 3 أنواع من الكمامات

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة قواعد وإرشادات خاصة بارتداء الكمامات بطريقة آمنة، تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه يجب الحفاظ علي غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامات.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، مشيرة إلى التخلص منها بعد استخدامها في سلة المهملات مغلقة.

وشددت الوزارة علي ضرورة عدم ارتداء الكمامات الفضفاضة أو الممزقة أو المبللة، لافتة إلى ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس وضرورة عدم ارتداء الكمامة علي منطقة الذقن.

وفي سياق متصل نصحت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط ، باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة عند الوجود مع أشخاص آخرين، وعندما تكون التهوية رديئة أو عندما تكون نوعية الهواء غير معروفة.

وأكدت المنظمة علي ضرورة الانتباه واتخاذ جميع الاحتياطات، وأن ندرك أن الوضع الذي نمر به حاليا لا يمكن تغييره إلا من خلال اتباع التدابير التي ثبتت فعاليتها لنا جميعا.

وتابعت: لن يكون هناك لقاح كوفيد-19 حلاً سحرياً للوضع الذي نمر به جميعاً في الوقت الحالي – وهو وضع نجَم عن ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية، والحاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب البلدان.

وأضافت مع اقتراب موسم العطلات واستمرار انخفاض درجات الحرارة، يزداد خطر انتقال العدوى بسبب التساهل في الالتزام بالتباعد البدني واستخدام الكمامات وغيرهما من التدابير.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف