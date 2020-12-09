الإياتا: حركة الطيران بآسيا والمحيط الهادئ انهارت في أكتوبر الماضي

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم، إن حركة مرور شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ انهارت في أكتوبر الماضي بنسبة 95.6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعد استمرار انخفاض حركة المرور بنسبة 88.5% مع تراجع عامل الحمولة بواقع 49.4% نقطة إلى30.3%.

وأضاف "إياتا"، في بيان صحفي، أن تعافي الطلب على الركاب عالميا ظل بطيئا بشكل مخيب للآمال في أكتوبر الماضي، إذ انخفض إجمالي الطلب بنسبة 70.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكنه تحسن عن مستوياته في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار الاتحاد، إلى أن السعة انخفضت بنسبة 59.9% مقارنة مع العام الماضي، بينما انخفض عامل الحمولة بواقع 21.8 نقطة مئوية إلى 60.2%.

وانخفض الطلب الدولي على الركاب، في أكتوبر الماضي، بنسبة 87.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، دون تغيير فعلي عن الانخفاض السنوي البالغ 88% والمسجل في سبتمبر الماضي.

وأضافت مؤشرات "إياتا"، أن السعة كانت أقل بنسبة 76.9% عن مستويات العام السابق، فيما انكمش عامل الحمولة بواقع 38.3 نقطة مئوية إلى42.9%.

وأكد "إياتا"، أن تفشي كورونا المستجد "كوفيد 19"، واستمرار اعتماد الحكومات على متطلبات الحجر الصحي عند وصول وجهات السفر تسببا بشهر كارثي آخر على السفر جوا حتى باتت الصورة قاتمة للسفر الدولي.