أستاذ طب بالأزهر: السنة يرفضون نقل الأجنة والشيعة يوافقون

قال الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والولادة بطب الأزهر، إنه لا يوجد تبني أجنة في مصر، طبقا للفتوى التي أصدرها الشيخ جاد الحق على جاد الحق في 21 مارس عام 1980، تنقل البويضة الملقاة إلى رحم الزوجة نفسها أثناء سريان عقد الزواج.

وأضاف "أبو السرور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الأزهر الشريف لا يحرم تجميد البويضات للسيدات، لكنه يحرم نقل الأجنة وكذلك كل المسلمين السّنة.

وأوضح "أبو السرور"، أن نقل الجنين إلى نفس الزوجة أمر مسموح، لكن نقل الجنين إلى سيدة أخرى مرفوض في مصر والعالم الإسلامي، إلا أن الشيعة يوافقون على نقل البويضة من سيدة إلى أخرى.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، بأن طفلة تم تجميدها قبل 28 عاما، ثم تم زرعها في رحم امرأة قبل عام، والبويضة الملقحة جاءت من عائلة تبرعت بها عام 1992، لتصبح الطفلة، ''مولي'' أكبر طفل يولد على الإطلاق، إثر نجاح تجميدها منذ 28 سنة كجنين.

بدورها قالت الدكتورة كارول سومرفيلت بالمركز الوطني للتبرع بالأجنة، "انه لمن المجدي جدا بالنسبة لي ان ارى جنينا تم تجميده منذ سنوات ينتج عنه ولادة طفل جميل اشعر بالفخر لكوني جزءا من هذه العملية".

وبهذا كسرت مولي رقما سابقا لأطول تجميد بويضة ملقحة وكان 24 عاما محطمة رقم الطفلة الأمريكية الرقم القياسي العالمي لأكبر فجوة بين تجميد الجنين والولادة.