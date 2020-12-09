15عاما لــ4 أشخاص اختطفوا طفلا بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسه، وأحمد جلال سعد، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن لمدة 15 عاما، لإدانتهم بخطف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مقابل فدية مالية قدرها 300 ألف جنية بدائرة مركز المنشأة.

تعود أحداث الواقعة لبداية العام الجاري عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بتقدم أحد الأشخاص يدعى "عبده.م.ع" 45 عاما، ببلاغ باختفاء نجل شقيقه الطفل "سيف ح" 7 سنوات، يقيم قرية روافع العيساوية عقب خروجه من المنزل لشراء بعض الأشياء من محل مجاور لمسكنه، وفي وقت لاحق تلقى المبلغ اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق وفرع الأمن العام.

وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من كارم محمود، 25 عاما وطه أحمد، 20 عاما ورمضان مصطفى، 35 عاما، وعبدالعال صابر، 22 عاما جميعهم يقيمون بناحية روافع العيساوية.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم الثاني بتتبع تحركات الطفل وقيامه بإبلاغ باقي المتهمين، الذين اختطفوا الطفل، مستخدمين في ذلك مركبة توك توك وتم تسليمه للمتهم الأول الذي قام باحتجازه داخل مسكنه بالظهير الصحراوي.

تم تحديد مكان احتجاز الطفل وتمت مداهمة المسكن وضبط المتهم الأول وبرفقته المتهم الرابع والطفل المختطف وبتضيق الخناق عليهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الثاني والثالث وتم ضبطهما.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية ولعلمهم بأن والد الطفل ثري ويعمل منذ فترة بإحدى الدول العربية ويملك المال.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.