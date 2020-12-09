تركت رضيعة.. والد المنتحرة بشبين: مشاكلها مع زوجها وأهله تعبتها نفسيا

قال والد ربة المنزل المنتحرة في شبين القناطر، إنه علم من جارة ابنته بتعرضها لحالة إعياء إثر تناولها مادة سامة "سم فئران" وتم نقلها للمستشفى؛ إلا أنها توفيت فور وصولها للمستشفى.

وعلل قيامها بذلك بسبب وجود خلافات بينها وبين زوجها الذي يعمل حاليا خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية، بسبب سفره الدائم وبعده عنها، مشيرا أنها تركت طفلة رضيعه.

وقال والد المتوفاة إنه فوجئ بخبر انتحارها، مشيرا إلى أنها كانت تعاني في الفترة الأخيرة من حالة نفسية سيئة بسبب كثرة المشاكل بينها وبين زوجها بسبب سفره؛ كما أنه لم يقف بجوارها في مشاكلها مع أسرته، ودائما ما كان يحملها ذنب كثرة الخلافات في المنزل رغم عدم وجوده حتى قررت التخلص من حياتها تاركة طفلة رضيعه لم تكمل عامها الثاني.

النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث والاستماع لأسرتها وأسرة زوجها حول ظروف وملابسات الواقعة.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من مستشفى الشاملة بشبين القناطر بوصول ا ع ا 25 سنه ربة منزل مصابة بحالة إغماء وإدعاء تناول مادة سامة وتوفيت فور وصولها المستشفى .. وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن المجني عليها كان بينها وبين زوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية، وأسرته، خلافات مستمرة.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن أهل الزوجة اتهموا أهل الزوج بأنهم كان يعاملون المتوفاة معاملة سيئة؛ حيث أنها تعيش ببيت عائلة وأنهم كانوا دائمي الشجار معها حتى كرهت حياتها.

كما دلت التحريات أن المتوفاه لديها طفلة رضيعة وأن الوفاة بسبب تجرعها السم للتخلص من مشاكلها مع أسرة زوجها، والذي يعمل بإحدى الدول العربية وعندما كانت تستغيث به لما يحدث معها إلا أنه كان يقف في صف أسرته ورفض أن تعيش في منزل آخر بعيد عنهم حتى تخلصت من حياتها اليوم بتناول سم الفئران.

جرى نقل جثة المتوفاة لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة العامة التحقيق وطلب مناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.