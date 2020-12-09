مبيعات الشحانات المحلية يرتفع 8.9% والمستوردة تنخفض بنسبة 13.5%

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بمعدل مبيعات مركبات (الشاحنات) بمختلف الطرز والموديلات داخل السوق المحلي المصري خلال الفترة من يناير وحتي أكتوبر العام الجاري 2020، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" مبيعات الشاحنات المحلية داخل السوق المصري خلال 2020، والتي سجلت أرتفاعًا بمبيعات وصلت إلى 26121 مركبة بنسبة وصلت إلى 8.9%، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 والتي سجلت 23982 مركبة؛ فيما أوضح التقرير انخفاضًا في معدل مبيعات الشاحنات المستوردة داخل السوق بنسبة وصلت إلى 13.5% بمبيعات 2882 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 3333 مركبة.

وخلال التقرير، توضح قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية للشركات المصنعة للشاحنات داخل السوق المحلي، معدل مبيعات كل علامة تجارية وترتيبها ضمن قائمة الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020، مقارنة بمبيعات كل علام خلال نفس الفترة من 2019.

وحسب القائمة، جاءت العلامة التجارية "شيفروليه" بالترتيب الأول بمبيعات وصلت إلى 22869 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 78.9%، مقارنة بمبعياتها خلال 2019 والتي سجلت مبيعات 21412 مركبة بنسبة 78.4%.

وجاءت العلامة التجارية "نيسان" بالترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 2695 مركبة بنسبة تسويقية 9.3%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت 2183 مركبة بنسبة 8%؛ كما سجلت العلامة التجارية "تويوتا" ارتفاعا بسيط وجاءت بالترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 1391 مركبة بنسبة تسويقية 4.8%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت 1326 مركبة بنسبة 4.9%.

وحسب القائمة، جاءت العلامة الألمانية الرائدة "مرسيدس بنز" بالترتيب الرابع بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 801 مركبة بنسبة تسويقية 2.8%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 501 مركبة بنسبة 1.8%؛ فيما سجلت العلامة التجارية "فيات" مبيعات وصلت إلى 364 مركبة بنسبة 1.3%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت 358 مركبة بنسبة 1.3%.