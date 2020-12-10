طريقة حل مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد الكودي

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أنه في حال ظهور كود Err - 0400 بعداد الكهرباء مسبق الدفع فيكون سببه حدوث مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.

وأشار المصدر إلى أن حل هذه المشكلة يتمثل في رفع العداد وإعادة تهيئته، ويجب البحث عن المشترك بقراءة الكارت وليس برقم العداد للحفاظ على الاستهلاكات الخاصه بالعداد.

وضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن

وأكد المصدر أنه يجب على مشتركي العدادات مسبقة الدفع التأكيد على الفني القائم بالتركيب، تثبيت العداد ووضع كارت المشترك داخل العداد للتأكد من مطابقة الكود وأن كارت المشترك يعطي "مقبول" ويعمل بشكل جيد، لافتا إلى ضرورة وضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن للتأكد من عدم وجود مشكلة، ولتجنب ظهور رسالة "لا يمكن الشحن يرجى وضع الكارت بالعداد مرة أخرى".

الاستفسار من مركز الشحن عن المستحقات المتأخرة

وأشار المصدر إلى أنه أثناء عملية الشحن يمكن للمشترك الاستفسار من موظف مركز الشحن معرفة ما إذا كان العداد عليه مستحقات متأخرة والمتمثلة في (دين ثمن عداد – ثمن كارت – ثمن شحنة مبدئية – فاتورة إصلاح – فواتير قديمة – تسويات عن استهلاك سابق – فرق مقايسة – مطالبة)، الأمر الذي يؤدى لوجود خصومات فى الفاتورة من إجمالي المبلغ المدفوع وصافي قيمة الشحن بعد خصم المستحقات.

وأكد أنه ينصح دائمًا وضع الكارت بالعداد لمدة 15 ثانية، يجري خلالها ظهور رسالة كارت مقبول أو Good للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

- قلة المشاكل بين محصل الكهرباء والعملاء.

- الحد من مشاكل المستأجر والمالك.

- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

- عدم تأخر المشترك في السداد.