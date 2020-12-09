الاتحاد الأفريقي يطلق البرنامج المشترك لهجرة العمالة

نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقي، اجتماعا رفيع المستوى للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، لإطلاق الإطار الاستراتيجي "للبرنامج المشترك لهجرة العمالة"، في مسعى لتعزيز إدارة هجرة العمالة في القارة، بالتزامن مع التحديات الحالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الاتحاد الأفريقي في بيان اليوم، أن الاجتماع، الذي دارت وقائعه عن بعد، نظمته إدارة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية.

وذكر الاتحاد، أنه منذ عام 2015، يجري تنفيذ مشروعات بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، لدعم برنامج هجرة اليد العاملة، الذي يغطي مجالات الحماية الاجتماعية وإمكانية نقل المزايا للعمال المهاجرين وأسرهم، وتعزيز قابلية نقل المهارات، وتحسين إدارة هجرة اليد العاملة، وتحسين توافر الخدمات المنتظمة، وإعداد الإحصاءات المتعلقة بالهجرة.

وأكد الاتحاد الأفريقي، أن الاجتماع استهدف نشر والتوعية بالإطار الاستراتيجي للبرنامج المشترك بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، على أعلى مستوى سياسي، وتقييم تحديات التنفيذ وتوثيقها، واعتماد وثيقة توجيهية بشأن التآزر والتكامل، وتعزيز قدرة مفوضية الاتحاد الأفريقي على القيادة التنفيذية القارية والإقليمية في إدارة هجرة اليد العاملة بما في ذلك قيادة وتوجيه تنفيذ خطة العمل المشتركة على كافة المستويات.