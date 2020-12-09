تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بكورونا في القليوبية

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة، بعد أن وصل عدد المصابين به اليوم الأربعاء إلى 34 حالة، بينما سجلت 3 مدن أخرى صفر إصابة هي العبور وشرق شبرا الخيمة وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأربعاء عند 10245 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، اليوم، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 780 حالة إصابة، والعبور 181 حالة، والقناطر الخيرية 651 حالة، وبنها 2944 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1195 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1231 حالة، وشبين القناطر 751 حالة، وطوخ 1182 حالة ، ومدينة قها 60 حالة، وكفر شكر 563 حالة إصابة.

فيما عقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، اجتماعا مع فريق العمل بالمديرية، اليوم الأربعاء، لمتابعة حالات العزل المنزلي ومرضى كورونا المحجوزين بمستشفيات العزل خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوصى مدير صحة القليوبية، خلال الاجتماع، فريق الصيدلة الإكلينيكية بمتابعة تطبيق بروتوكول العلاج وذلك للحد من المضاعفات والوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد، كما أوصى بضرورة متابعة مدى التزام التمريض بأساليب مكافحة العدوى والرعاية التمريضية المقدمة من قبل التمريض للمرضى، وذلك لرفع نسبة الشفاء وتقليل نسبة الوفيات في الفترة الراهنة.

فيما عقد "الطباخ"، اجتماع عن طريق "الفيديو كونفرانس" مع عدد من مديري ومسؤولي مستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا لمتابعة سير العمل بها، والتأكيد على توفير كل المستلزمات العلاجية، وكذلك توافر أدوية بروتوكول وزارة الصحة لمواجهة أعرض فيروس كورونا.

في وقت سابق أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى عزل قها لمرضى فيروس كورونا لترتفع من 15 سريرا إلى 40 سريرا، استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من لفيروس كورونا المستجد، ومواجهة النقص الذي كان يحدث لمصابي الموجة الأولى من الفيروس.