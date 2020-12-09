تصل لـ500 جنيه.. زيادة أسعار الكفن: السيدات أغلى من الرجال

أسعار الكفن شأنها شأن باقي السلع والخدمات الأخرى، تشهد حالة من التذبذب في الأسعار داخل الأسواق المحلية، ويبدو أن سعرها شهد ارتفاعا في الفترة الأخيرة، بسبب زيادة حالات الوفاة، حسب سمير العمدة أحد الباعة بمنطقة الجمالية.

ويقول "العمدة" لـ"الوطن"، إن هناك تفاوتا في أسعار الكفن لكن بنسب ضئيلة، وإن أقلها تكلفة تصل لـ120 جنيها، وهو كفن الأطفال وأغلاها يصل لـ500 جنيه، وهو الكفن الحرير "ده بنسميه كفن الطبقة الغنية".

وأكد بائع الأكفان أن هناك اختلافا كبيرا في السعر بين كفن السيدات والرجال، إذ إن النساء يحصلن على عدد أمتار أكثر، لذلك يكون أغلى من كفن الرجال، لافتًا إلى أن الفرق في السعر بين كفن السيدات والرجال، يصل لـ100 جنيه: "لو كفن الراجل بـ200 يبقي الست بـ300 مثلا".

وأضاف "العمدة"، بأن أسعار كفن الأطفال يبدأ من 120 ويصل لـ250 جنيها، وأن الأسعار حسب مقاس الفئة العمرية، حيث تصنف بأكفان للطفل من سن عام حتى 3 سنوات، ومن سن 4 سنوات حتى 13 سنة.

وعن سبب ارتفاع كفن السيدات عن الرجال، لوح الرجل الأربعيني إلى أن "الكفن الحريمي يتكون من ثلاث طبقات، عشان يستر الجسم وبيكون معاه خمار وقميص وسترتان وأربطة، بيتربط بيها الجسد والكفن بعد التكفين".

وأضاف: "لكن الراجل مش محتاج خمار ولا قميصه وتوب القماش والأربطة وبس".

وفسر العمدة سبب ارتفاع أسعار الكفن لارتفاع أسعار الأقمشة، بعد وقف الاستيراد في الفترة الأخيرة: "فيه مناطق في مصر الكفن بيوصل سعره لـ600 جنيه، وده بيرجع لبعض المعتقدات والمذاهب الغريبة اللي بتتكلف في تكفين الميت".

واستكمل: "أنا فاكر أول ما بدأت في شغلانة بيع الأكفان كنت عيل صغير، وكان الكفن بيتباع بـ20 و30 جنيه، لكن حتى السفر للأخرة بقى غالي".