على مساحة 6011 مترا.. رئيس الهيئة يتفقد نادي العاملين بدمياط الجديدة

زار اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مقر نادي العاملين بهيئة ميناء دمياط بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه اللواء بحري نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ونائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة، حيث اطمأنوا على استكمال الأعمال الإنشائية وجاهزية كل المرافق ووضع اللمسات النهائية إيذانا بقرب الافتتاح الرسمي وبدء الأنشطة الاجتماعية والرياضية للعاملين وأسرهم.

هذا وقد أقيم النادي على مساحة 6011 م2 ويشتمل على ملعب رياضي وحمام للسباحة وأماكن ترفيهية لأسر العاملين، وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي نحو 1200 م2 ويتكون من بدروم ودور أرضي وعلوي ويشمل قاعة للاجتماعات، وقاعة مناسبات بكامل مساحة المبنى، وصالة للألعاب الرياضية ومنطقة ألعاب للأطفال وصالات بلياردو وتنس طاولة وكافتيريات.

ومن جانبه أشاد رئيس الهيئة بجهود جميع المشاركين في ظهور هذا النادي بالمظهر اللائق وأوضح أن الهيئة لا تدخر وسعا في تقديم كامل الدعم والرعاية الاجتماعية وتنمية المواهب الرياضية للعاملين وأسرهم وتهيئة المناخ الملائم لبذل أقصى جهد والعمل على زيادة انتمائهم للمؤسسة بالتعاون والتنسيق بين الهيئة وجمعية الرعاية ونادي العاملين.